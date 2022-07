Naučni piknik na Adi Ciganliji (FOTO/VIDEO)

Naučni eksperimenti, radionice, predavanja, naučni šou program, u svemu tome su uživali posetioci dvodnevnog Naučnog piknika, organizovanog na Adi Ciganliji u Beogradu.

Piknik u obnovljenom Parku nauke je organizovao Festival nauke, a kako nam je rekao koordinator Milan Popović, organizatori su želeli da pokažu da su samo na pauzi zbog pandemije i da se sigurno vraćaju sledeće godine.

„Ovo nam je bila idealna prilika da napravimo Naučni piknik na otvorenom, da ne nosi sa sobom nikakve rizike što se tiče same pandemije“, rekao je Popović.

Popović dodaje da je Festival nauke od samog početka prepoznat kao manifestacija koja je jako bitna za popularizaciju nauke u Srbiji, a da su to pokazale i školske posete tokom festivala.

„Naš cilj jeste da zainteresujemo neke mlade ljude da se u budućnosti bave naukom, a i da razumeju nauku i da je se ne plaše.Da se sutra ne boje neke nove vakcine, da ne misle da je Zemlja ravna ploča, od tih nekih banalnih stvari do toga da neke od njih sutra učinimo nekim velikim naučnicima koji će napraviti nešto što će izmeniti naš svet u kojem živimo“, naglasio je Popović.

Emilija Ignjatović iz udruženja Ekogeneza objašnjava da su najmladji imali priliku da nauče nešto više o raznovrsnosti živog sveta, odnosno flore i faune na Adi Ciganliji.

„Deca i odrasli su imali priliku da nauče nešto više o bubamarama, kako su one različitih boja, imaju različiti broj tufnica. Saznali su mnogo toga novog, pa i o jednoj specifičnoj gljivi koja živi isključivo na Adi Ciganliji i to je jedina lokacija u celoj Srbiji, a u pitanju je endemska vrsta. Upoznavali su se i sa elementima prirode poput šišarki, školjki, mahovine što je bilo jako zanimljivo jer su to bili skriveni elementi u vrećicama“, rekla je Ignjatović.

Deca su imala priliku i da nauče nešto o dobrim i lošim navikama po životnu sredinu i ekologiju, kako se reciklira i kompostira.

„Značajno je da deci, pored toga što uče u školi, malo više približimo prirodu. Da nauče da Beograd nije samo grad i beton, nego da relativno blizu Ade ili Košutnjaka mogu da nadju zanimljive stvari, da nauče nešto više i da to znanje prenesu na druge“, naglasila je Ignjatović.

Ova naučna zabava je privukla brojne posetioce, decu ali i odrasle, i svako od njih je uspeo da pronadje nešto interesantno za sebe.

