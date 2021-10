Nedeljko Todorović: „Porast temperatura do petka, a od vikenda osetno hladnije“

BEOGRAD – Nagle promene temperatura i vremenskih uslova kojima svedočimo ove jeseni karakteristične su za naše podneblje, rekao je „Uranku“ za K1 Nedeljko Todorović, meteorolog RHMZ.

„Stalne promene toplo-hladno i kiša-suvo su karakteristične za našu klimu. Nema tu ničeg neobičnog, a to pokazuju podaci dostupni unazad 130 godina. Merni podaci su jedini merodavni, a ne naš lični utisak, kazao je Todorović i dodao da nas topliji jesenji dani sa temperaturama do 22 ili 23 stepena očekuju do petka.

(Tanjug)

