Neka vas ne zavara sunce: Još uvek ništa od proleća

U Srbiji danas ujutro na severozapadu pretežno vedro, u ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno, na istoku ponegde sa slabom kišom, na planinama istočne Srbije sa slabim snegom.

Tokom dana promenljivo oblačno i malo toplije, u većini mesta suvo samo ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak. Uveče i tokom noći razvedravanje.

Vetar slab i umeren, na severu i istoku povremeno i jak, zapadni i severozapadni, uveče u slabljenju. Jutarnja temperatura od -1 C do 5 C, najviša dnevna od 8 C do 11 C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U Beogradu promenljivo oblačno i malo toplije, posle podne kratkotrajna kiša ili pljusak.

Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura oko 2 C, najviša dnevna oko 10 C.

Sutra pretežno sunčano uz umeren razvoj dnevne oblačnosti.

U subotu naoblačenje sa juga će se tokom prepodneva širiti ka severu, uslovljavajući kišu, na planinama sneg.

Od nedelje do kraja perioda pretežno oblačno sa čestom pojavom kiše, na planinama povremeno sa snegom. Temperatura u manjem porastu.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.