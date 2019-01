Neki potrošači u Marijane Gregoran i Rimskoj od 21:00 bez grejanja

BEOGRAD – Zbog neophodne popravke sekundarnog toplovoda ispred objekta koji se nalazi u Ulici Marijane Gregoran 9, pojedinim zgradama u okruženju biće prekinuta isporuka toplotne energije večeras posle 21:00 čas.

Bez grejanja će biti potrošači u objektima u Marijane Gregoran od broja 1 do 17 i od broja 22 do 28, Jastrebačka 36 i 36a, Vlade Ilića od broja 2 do 6 i Plješevačka 11, precizira se u saopštenju JKP „Beogradske elektrane“.

