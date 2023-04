Nekoliko stotina građana ispred Skupštine Srbije, traže legalizaciju priključka na struju

Nekoliko stotina građana okupilo se danas ispred Skupštine Srbije, gde su zatražili izmenu uredbe iz 2018. godine po kojoj objekti koji nisu ozakonjeni ne mogu da imaju priključak na struju, kako bi mogli da ih legalizuju.

Građani, koji nose žute balone sa natpisom „Želimo struju u 21. veku“, blokirali su saobraćaj na Trgu Nikole Pašića u smeru ka centru grada, gde su i razvili transparent sa istim natpisom i uzvikivali „Da li nas čujete?“ i „Hoćemo struju!“.

Jedan od organizatora skupa rekao je agenciji Beta da je u pitanju uredba koja je doneta 2018. godine i zbog koje veliki broj porodica širom Srbije nema struju.

„Postoji mnogo porodica, mnogo objekata koji nemaju struju. Mi imamo Viber zajednicu gde nas ima 1.400 trenutno, pa sad saberite koliko je to domaćinstava koji nemaju struju u 2023. godini“, rekao je on, navodeći da je cela Srbija pogođena time, ali da je najivše okupljenih iz beogradskih opština.

On je naveo da su slali mejlove na više adresa, ali da je to bilo „bezuspešno“, kao i da su se pre dva meseca, nakon protesta ispred Predsedništva, sastali sa šefom kabineta predsednika Srbije, Ivicom Kojićem, sa kojim su imali pregovore, ali da je on bio „nemoćan“.

„Svelo se na to da je on nemoćan i da to mora skupština da reši izmenom zakona. Sada su nas prebacili na ministra (građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Gorana) Vesića, pa smo i kod njega išli na dva razgovora, ali je sve šarena laža, ništa od toga. Na kraju smo rešili da izađemo ispred skupštine i da probamo da rešimo na taj način“, kazao je organizator.

Na skupu su bili i poslanica Dveri Radmila Vasić i poslanik Zajedno Đorđe Miketić, a on navodi da su im rekli da će na sutrašnjoj sednici parlamenta pokušati da govore o tom problemu.

(Beta)

