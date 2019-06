Nema penzije? Radni vek će se poklopiti sa životnim vekom

Radni vek u Srbiji mogao bi biti produžen do navršenih 70 godina života za one koji to žele, ako se usvoji inicijativa za izmenu Zakona o radu.

Sinidikati su odmah odbacili ovakav predlog, smatrajući da od njega jedino mogu da imaju korist funkcioneri u javnim i državnim preduzećima.

Na ruku ovom predlogu ne ode i podatak koliko prosečno žive građani Srbije. Naime, ako je suditi po statistici, muškarci žive 71 godine, a dame oko 75.

A kada će mladi da nađu posao? Rad do 70. godine pogoduje jedino direktorima državnih preduzeća

Sa najnovijom inicijativom da se u penziju ide u 70-toj, radni vek bi bukvalno mogao da se izjednači sa životnim vekom, prenosi Prva TV. Protivnici ove ideje ukazuju i na to da bi mladi onda još teže dolazili do posla.

Pre jedne decenije u Evropi radilo 320 miliona ljudi i da se od tada broj konstantno smanjuje. Trend je da je procenat zaposlenih koji imaju između 25 i 54 godina stabilan i visok. Međutim, trend je i da broj zaposlenih starijih od 54 raste, dok istovremeno sve manje mladih do dvadesetčetvrte dolazi do posla.

Poslodavci kažu da za to što se prednost daje iskustvu, a ne mladosti, postoji nekoliko argumentovanih objašnjenja.

(B92, Prva)