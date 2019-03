Nemački ambasador: Otvorena i kritička medijska situacija je važan deo demokratije

Ambasador Nemačke u Srbiji Tomas Šib ocenio je danas u Šapcu da je otvorena i kritička medijska situacija u kojoj se mogu čuti svi glasovi i sve političke opcije, važan deo demokratije.

Šib je za Radio-televiziju Šabac rekao da su slobodni mediji „oni koji otvoreno i kritički komentarišu razvoj i dogadjaje“.

Govoreći o utiscima iz Šapca, ambasador je rekao da je „impresioniran“ onim što je do sada postignuto u gradu.

„Gradonačelnik i njegovi saradnici opširno su me obavestili o planovima razvoja grada i to je zaista bilo impresivno. Za mene je Šabac region sa veoma razvijenim agrarnim sektorom, važna destinacija za industrijski razvoj, ali i grad sa bogatim kulturnim životom i to me je zaista impresioniralo“, rekao je Šib a prenela RTV Šabac.

On je dodao da je posebno značajno što gradjani mogu biti uključeni u procese odlučivanja, što mogu izneti svoja mišljenja i što postoji jedna kritička rasprava o tim planovima.

„To je svakako bolje nego da se takve odluke donose samo u administraciji“, ocenio je ambasador.

