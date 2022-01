Nenad Periš: Na snimcima je moj sin

ZAGREB – Nenad Periš, otac nestalog Splićanina Mateja Periša, potvrdio je da je njegov sin na snimcima koje su objavili pojedini mediji, a na kojima se vidi mladić koji trči po ulici, pokušava da zaustavi taksi i pliva u Savi.

„Mogu da potvrdim da je na objavljenim snimcima zaista moj sin i to i na onima u gradu gde trči i traži taksi kao i na onima gde pliva u vodi. Ja samo znam da se u klubu ništa pogubno nije događalo po njega, ali još ne možemo da rekonstruišemo šta se događalo posle i kakav je kontekst koji bi objasnio ovo snimljeno“, rekao je Periš za Slobodnu Dalmaciju.

Periš, koji je i dalje u Beogradu, gde prati potragu za svojim sinom, naveo je da je imao loš osećaj kada je došao u prestonicu Srbije, ali da su njegove nade sve veće, kako vreme prolazi.

„Pitaju me zašto policija nije angažovala ronioce? Sava je duboka četiri-pet metara i nije to more da se prostor može ograditi, a i nije bilo neke informacije s brodova da bi bio potreban angažman ronilaca. Pohvalite sve ljude na gostoprimstvu i srdačnosti ovđe u Beogradu kao i policiju koja ozbiljno radi svoj posao“, poručio je Periš.

Prethodno je za Jutarnji list, pre nego što su se pojavili snimci, rekao da nisu tačne informacije da je Matej Periš viđen na području Rume.

„Policija je proverila te informacije. U svakom slučaju, zahvaljujem svima koji su se javili s bilo kakvom informacijom, a ni sam nisam mogao da verujem koliko se javilo ljudi u Srbiji, ali javljaju mi se i iz Hrvatske, iz drugih zemalja u želji da pomognu da pronađem sina“, naveo je Periš.

Ponovio je da veruje policiji u Srbiji, da veruje u njihovu stručnost i da ni na koji način ne želi da utiče na njihovu istragu.

Mladić iz Splita Matej Periš (27) nestao je u Beogradu i gubi mu se svaki trag nakon što je izašao iz kluba „Gotik“ 31. decembra posle ponoći.

Policija intenzivno traga za mladićem, čiji je nestanak 31. decembra u 18 sati prijavio njegov drug, a u potragu su uključeni policijski službenici iz više organizacionih jedinica MUP-a.

(Tanjug)

