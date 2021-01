Neprocenjiva važnost izgradnje sistema prerade otpadnih voda

BEOGRAD – Gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić ukazao je na značaj kapitalnog projekta, izgradnje sistema prerade otpadnih voda, u čijem je središtu fabrika za prečišćavanje otpadnih voda u Velikom selu.

On je za Politiku naveo da je prva faza radova u vezi izgradnje fabrike u Velikom selu, vredna 270 miliona evra, na osnovu ugovora sa kineskom korporacijom SMES, u toku.

„Radi se građevinski projekat kako bismo krajem ove godine počeli gradnju kanalizacione crpne stanice ‘Ušće nova’. Ova stanica će cevima, dužine 500 metara ispod Save, biti povezana sa ostatkom sistema i sa Velikim selom. To će biti prvi veliki rezultat projekta ‘Veliko selo’, koji će rešiti pitanje kanalizacije Novog Beograda i Zemuna“, rekao je Radojičić.

Takođe, kako kaže, Direkcija za građevinsko zemljište radi kanalizaciju za Ovču, Borču, Kotež, Krnjaču i ceo potez duž leve obale Dunava.

„Tu se gradi i postrojenje za preradu otpadnih voda, a zatim i sekundarna kanalizacija kako bi se u Dunav vraćala prečišćena voda. Izgradnja ove fabrike i celog sistema od izuzetne je važnosti jer bi tako 80 odsto svih otpadnih voda grada bilo preusmereno na buduće postrojenje“, kazao je gradonačelnik.

On je naveo da u najveći deo sistema vodovoda i kanalizacija nije ulagano još od osamdesetih godina prošlog veka.

(Tanjug)

