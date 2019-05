Nesvakidašnje upozorenje „Koridora Srbije“ građanima

„Koridori Srbije“ apeluju na građane da se ne zaustavljaju u tunelima na novootvorenoj deonici južnog kraka Koridora 10 u Grdeličkoj klisuri i da ne prave „selfije“, jer time ugrožavaju i svoju bezbednost i bezbednost drugih učesnika u saobraćaju.

Od kada je minulog vikenda otvorena deonica kroz Grdelicu, pojedini vozači kršeći saobraćajne propise zaustavljaju svoja vozila u tunelima, što automatski aktivira alarme u operativno-tehničkom centru, zbog čega posebne ekipe izlaze na teren kako bi pomogle vozaču, koji se, međutim, zaustavio da fotografiše tunel, put…

„Nije dozvoljeno zaustavljanje vozila, jer to automatski aktivira alarme u tehničko-operativnom centru, a samim tim posada kreće da pomogne vozaču koji se zaustavio u niši za havarisana vozila“, kaže za Tanjug direktor sektora za izgradnju u „Koridorima“ Aleksandar Senić.

On je apelovao na vozače da poštuju saobraćajne propise i navodi da vozila mogu da se zaustave u tunelu za na to predviđenom mestu, jedino ako vozila imaju ozbiljan tehnički problem, odnosno, ako dođe do kvara.

„Ako se ispostavi da se zaustavio da bi slikao selfi, onda je to veliki problem za bezbednost ljudi, posade iz tehničkog centra, kao i za druge učesnike u saobraćaju“, upozorava Senić.

Objašnjava da razume potrebu građana da fotografišu novoizgrađenu deonicu i navodi da je od otvaranja prošlog vikenda ovo preduzeće dobilo značajan broj poziva i čestitki povodom završetka radova i svečanog otvaranja, preneo je Tanjug.

Šef projekta „Jug“ u preduzeću „Koridori Srbije“ Leonid Vuković podseća da je brzina na auto-putu kroz Grdeličku klisuru u delu od petlje Grdelica do petlje Vladičin Han ograničena na 100 kilometara na čas, što je, kaže, u skladu s brdsko-planinskim terenom kroz koji prolazi ova deonica.

Kada je reč o tunelima, podseća, maksimalno dozvoljena brzina je 80 kilometara na čas.

Objašnjava da zbog skučenog prostora klisure projektnom dokumentacijom nisu predviđena odmorišta, ali i da postoje mesta, hoteli s parkingom, gde je moguće da vozači stanu i da se odmore.

(Sputnjik)