Nikola Tesla kao inspiracija visoke mode (FOTO/VIDEO)

Povodom 165 godina od rodjenja Nikole Tesle, ispred Muzeja Jugoslavije u Beogradu održana je modna revija Dejane Milosavljević koja je inspirisana najznačajnijim Teslinim izumima i patentima.

Autorka revije Dejana Milosavljević kaže da je želela da napravi nešto što bi bilo drugačije i što bi svakoga zanimalo.

„Modeli koje sam pravila su zapravo inspirisani njegovim izumima i patentima, a isto tako i stvarima iz njegovog života. Privatne stvari će biti zanimljive ljudima koji možda nisu imali priliku da čuju ili da odu do muzeja i pogledaju, da saznaju. Na reviji će imati priliku da, kroz kratke filmove koji će biti puštani za svaki njegov patent, čuju šta je on to napravio, za šta je to služilo, kada je nastalo.“

Na reviji je najpre predstavljan kratki siže za svaku inspiraciju i kreaciju nakon čega je izlazio model. Haljine predstavljaju spoj nauke i umetnosti, većina ima svetleće elemente, a neke od njih su napravljene od specijalne plastike, drveta i drugih materijala.

„Godinu i po dana radim na projektu. Od početka sam radila sama, to je moja ideja koju sam posle razradjivala. Napravila sam poseban „book“ sa idejom i inspiracijom, koji sam predstavljala odredjenim kompanijama kojima bi to moglo biti zanimljivo i na taj način sam dobila podršku takvih organizacija“, rekla je Milosavljević.

Nakon revije u Beogradu, zamisao je da ovo bude putujuća izložba koju će moći da vide i stanovnici drugih gradova Srbije.

