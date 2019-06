Nikolić: Optimistične informacije sa terena, noć mirna

BEOGRAD – Načelnik uprave za vatrogasno-spasilačke jedinice pri Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije Goran Nikolić izjavio je da su informacije sa poplavljenih terena optimistične, a da je noć protekla mirno.

„Radilo se cele noći, jer sada mora da se sanira to, uglavnom ispumpavanje vode. To je dobra vest i voda je otekla iz mnogih delova. Sinoć smo imali mali problem sa slivom koji je došao do Požege, ali na sreću nije bilo ugroženih ljudi. Bilo je evakuacije stoke“, rekao je Nikolić za TV Prva.

FOTO TANJUG/ SASA PETROVIC

(Tanjug)