Niš: Izabrano idejno rešenje za Spomenik nenasilju

U Nišu, na konkursu za izbor idejnog rešenja za Spomenik nenasilju, žiri je izabrao rad „Polet“ čiji su autori studenti Gradjevinsko-arhitektonskog fakulteta u tom gradu, saopšteno je danas.

Glavni element spomenika, visine 10 metara, biće beli golubovi postavljeni tako da izgleda kao da poleću ka nebu.

Na postolju će biti ispisani stihovi Mike Antića: „Hiljade šarenih riba lepršaće mi kroz oko. I zemlja će me skriti. I korov će me skriti. A ja ću za to vreme leteti negde visoko. Upamti: nema granica, već samo trenutnih granica“.

Glavni gradski arhitekta i predsednica žirija Tanja Obradović je rekla da je od pristiglih, jednoglasno izabran rad „Polet“.

Navela je da „idejno rešenje ispunjava sve kriterijume konkursa“, te da je „spomenik moderan, savremen i šalje jaku poruku“.

Kazala je, na prezentaciji pristiglih radova, da “ golubovi predstavljaju mladost koja se oslobadja iz kaveza“.

Vršilac dužnosti direktora niškog Zavoda za urbanizam Ivan Grmuša podsetio je da će taj spomenik biti podignut u parku Svetog Save, na inicijativu Mirjane Stojiljković, čiji je sin Vuk u tom parku tragično preminuo 2014. .

Grmuša je rekao da je Zavod realizovao konkurs i da će uraditi projektno-tehničku dokumentaciju na osnovu koje će biti podignut spomenik.

Gradonačelnica Dragana Sotirovski najavila je da će do kraja godine biti izabran izvodjač radova, a da će spomenik biti podignut početkom 2023.

Kazala je da će Niš biti prvi grad prvi grad u Srbiji, „a možda i šire“ koji će imati spomenik posvećen nenasilju.

„Biće to opomena pre svega mladim ljudima, poruka da se takve stvari više ne dogadjaju i sećanje na sve nevino stradale žrtve“, kazalaje ona.

Zahvalila je porodici Stojiljkovića na inicijativi, te dodala da „nije bilo dileme da li će biti prihvaćena“.

Studenta medicine Vuka Stojiljkovića (22) je nožem ubio studen Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja Dimitrije Stevanović (20), nakon kraće rasprave u jednom od kafića u parku.

Posle tragedija 10. februara 2014. koja je potresla čitav grad, Stevanović je osudjen na 12 godina zatvora.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.