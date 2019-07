Niš: Odbornici izbrisali kukaste krstove sa keja na Nišavi

Predvodjeni odbornicima opozicione „Niške inicijative“, dvadesetak gradjana Niša prošetalo je sinoć kejom pored Nišave u centru grada, a nakon šetnje odbornici su sa kamene ograde četkama izbrisali kukaste krstove, nazive fašističkih grupa i fašističke poruke.



Šetnja je organizovana na inicijativu šefa odborničke grupe „Niška inicijativa“ u gradskoj skupštini Srdjana Nonića, zbog, kako je istakao, „narastajućeg fašizma u Nišu“ i zbog izostanka reakcije gradonačelnika Darka Bulatovića, predsednika Skupštine grada Radeta Rajkovića i tužilaštva.



Nonić je podsetio da je nedavno na keju izboden student Uroš Janjić samo zbog toga što je nosio majicu sa natpisom „antifašistom“, a da je grupa mladića podizala ruke u nacistički pozdrav kada je antifašistička povorka prošlog četvrtka prolazila pored njih.



„Da li mi to ulazimo u fašizam ili su to samo „ružna deca“ tridesetogodišnjeg rada Srpske radikalne stranke i sada Srpske napredne stranke. Desničkarski režimi imaju takve grupacije, te „hejt“ grupe koje ustvari rade prljave poslove za njih. To su grupe mržnje koje brukaju naš narod“, izjavio je Nonić.



On je rekao da predstavnici grada još nisu ništa uradili povodom narastajućeg fašizma u Nišu.



„Pomoćnica gradonačelnika Marina Kostić danas je izjavila da su uklonjeni grafiti sa nacističkim sadržajem. Videli smo sat vremena nakon toga da grafiti i dalje stoje“, istakao je Nonić.

Odbornik „Niške inicijative“ Dragoljub Petković rekao je da nema apsolutno nikakvog smisla prizivati fažizam posle 75 godina od pobede nad fašizmom.

„Ponovnoj pojavi fažizma treba stati na put tako što će nadležni pronaći i kazniti sve one koji su pisali grafite sa fašističkim sadržajem i one koji su antifašističku povorku pozdravljali rukom podignutom u nacistički pozdrav“, rekao je Petković.

Odbornici „Niške inicijative“ najavili su za naredne dane nove aktivnosti i dalju borbu protiv narastajućeg fašizma u Nišu.

(Beta)