Nišlija izradjuje gravure jedinstvene u Srbiji (VIDEO/FOTO)

Nišlija Petar Topoljski već tri decenije važi za najboljeg gravera oružja u našoj zemlji, ali i u ovom delu Evrope. Za razliku od drugih majstora tog starog zanata koji slike dobijaju crtanjem i senčenjem, Topljski gravure radi u tri dimenzije.

Njegovi medvedi, jeleni i druge životinje izgledaju kao „žive“, mogu i da se vide i da se dotaknu.

Gravurom, ali i duborezom, Topoljski je počeo da se bavi 1991. godine, otprilike u isto vreme kada je krenuo i da ide u lov, pošto zbog rata u Hrvatskoj više nije mogao da odlazi u podvodni ribolov.

„Ne mogu da sedim kući, idem u lov. Onda kupim pušku, pa gledam katalog, babaroga, ušminkano, izgravirano. Nemam para za to, to su bile puške od 20, 30.000 maraka u to vreme. E onda ja uhvatim, sad ću ja svoje, pa lepo ispadne, pa hajde jednom drugaru, hajde drugom drugaru i tako je krenulo.“

Topoljski nije išao ni u kakve graverske škole, već je samouk. Pre nego što je počeo da radi gravure, radio je u policiji kao instruktor ronjenja. Da bi mogao nesmetano da se bavi starim zanatima polagao je majstorski ispit za gravuru i duborez i ima potrebne sertifikate.

„Radim jedinstvene stvari, to ovde u Srbiji ne radi niko. Svi koji rade gravure, to je maltene crtež, pa senčenje, pa stvarate životinje, ali ja kopam. Tri dimenzije. Vi vidite na životinjama i prednje deo i zadnji deo i sve što treba“, objašnjava Topoljski.

Učestvovao je na brojnim sajmovima i osvojio na desetine diploma i nagrada. U Nirnbergu je nož koji je izgravirao proglašen za „nož godine“, a u Kragujevcu je za gravure tri puta osvajao „Grand pri“.

Njegovi radovi se mogu naći skoro u celoj Evropi i svetu, a medju njima se ne nalaze samo gravirani komadi oružja, već i slike i ikone.

Prilog Kineske medijske grupe (CMG).

(Beta)

