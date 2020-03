Nišlija planinar u devetoj deceniji na uspon ide svake nedelje, bez mobilnog telefona

Jedna od najmasovnijih planinarskih akcija u Srbiji, „Zimski uspon na Trem“ nadmorske visine 1.810 metara, okupila je krajem februara više od 1.100 planinara iz 97 planinarskih klubova iz Srbije i inostranstva.

Jelena Minardi (101) i Željko Šotić (80) bili su najstariji planinari, iz niškog kluba „Železničar“ koji je organizovao uspon.

Jelena Minardi je podršku mnogo mladjim planinarima pružila radom u štabu za pripremu uspona, a Šotić se zajedno sa ostalima peo po okomitim stazama dobro mu poznate Suve planine, od Donjeg Dušnika do Trema udaljenog 20 kilometara.

On je za agenciju Beta kazao da ovoga puta nije stigao do samog vrha Suve planine, ali ne zato što to nije mogao, već zato što je bio u društvu planinara koji su želeli da se zaustave na vrhu Devojački grob.

„Najteži deo uspona prešli smo po oblačnom vremenu, ali onda je granulo sunce i bio je zaista predivan dan. Želeli smo da ga iskoristimo za odmor na vrhu koji je blizu Trema“, izjavio je Šotić.

Iako je već u devetoj deceniji, Šotić i dalje aktivno planinari. Preko zime, kada je loše vreme na planini je dvaput mesečno, a ostalih meseci svakog vikenda.

„Kada nema organizovanih akcija, planinarim sam. Omiljena mi je Suva planina. Blizu je i nije skupo da se dodje do nje. Krećem iz Gornje Studene, Dušnika ili Velikog Krčimira, a karta od Niša do Studene je 90 dinara, dok je do Krčimira 400 dinara“, rekao je on.

Šotić je rekao da je još kao dečak planinario s roditeljima, član je Planinarskog kluba „Železničar“ od 1974. godine, a na jugu Srbije nema planine koju nije osvojio, kao i mnoge u Sloveniji i Bugarskoj.

„Nikada nisam imao nikakvu nezgodu, jer strogo vodim računa o svakom koraku. Ne plašim se da bi nešto loše moglo da se desi ni kada planinarim sam. Nemam mobilni telefon upravo zato da me moji ne bi svaki čas zvali dok sam na planini i pitali kako sam i šta radim“, rekao je Šotić.

Zahvaljujući uglavnom planinarenju, Šotić kaže da je očuvao vitalnost i dobro zdravlje koje mu omogućuju da stalno bude u pokretu i da veoma retko koristi gradski prevoz.

„Meni je najlepše na planini. Volim čist vazduh, lep pogled, volim da se odmaram u prirodi. Preporučujem svima planinarenje. Zbog savremene tehnologije ljudima je kretanje ogranično, pa i deca imaju zdravstvene probleme koje mi ranije nismo ni znali da postoje. Lek za sve njih je boravak u prirodi“, izjavio je Šotić.

