Nišlije na mestu pogibije pešakaa protestovale zbog bahatih vozača

Nekoliko hiljada gradjana Niša protestovalo je danas na mestu gde je u ponedeljak, 4. januara, automobil usmrtio pešake Andreja Pekljušaja (12) i Dejana Ilića (48).

Gradjani su blokirali saobraćaj i u protestnoj povorci otišli do centra grada zahtevajući zaštitu od bahatih vozača i strože kazne za izazivače saobraćajnih nesreća.

U pozivu za protest, podeljenom preko društvenih mreža, bilo je rečeno da se okupljanje tiče svih gradjana jer „već danas na nekom trotoaru može da bude pokošen neko od nas ili nama bliska osoba“.

Nišlija Milan Miljković rekao je novinarima da je on putem društvenih mreža pozvao na protest, pre svega roditelje, jer je, kako je rekao, „dete svakog nas“ moglo da bude na trotoaru Bulevara Medijana gde je automobil pokosio ljude.

„Ovo traje mnogo dugo. Svuda širom grada se dešavaju nesreće, na Bulevaru Nemanjića, u Durlanu su dve sestre poginule, u Niškoj Banji je na putu poginuo mladić. U 80 odsto slučajeva su krivci bili pod dejstvom alkohola“, rekao je Miljković.

On smatra da je to osnovni uzrok to što „jedan ne bude osudjen, dobije neku povlasticu i onda to ide lančano, to je autodestrukcija društva. Svako se toleriše i onda neko dodje ovde i pokosi naše dete na trotoaru“.

Gabrijela Ilić, ćerka poginulog Dejana Ilića, kazala je da je na protest došla da bi pitala dokle će se odredjivati „mizerne“ kazne za saobraćajne udese.

„Hoću da pitam dokle će bahati mamini i tatini sinovi da ubijaju naše roditelje, decu, bake i dede. Kako da objasnim bratu koji ima pet godina i čeka oca svakog dana na vratima, da on neće da se vrati kući. Dokle će ovo da se dešava?“, pitala je Ilić.

Zorica Petrović, tetka poginulog Andreja Prekljušaja, takodje re rekla da mora hitno da se stane na put selektivnom kažnjavanju i „maminim i tatinim sinovima“.

„Mora da se promeni zakon i da se za brzu vožnju odredjuju zatvorske kazne, pa da vidimo ko će sledeći put da prekorači brzinu, ali da se ne kažnjavaju ljudi selektivno. Vozač ‘audija’ (koji je na trotoaru u Nišu ubio dvojicu) će sigurno sledećeg leta da se kupa na bazenu sa ‘nanogicom’ „, očekuje Petrović.

Ona je zatražila smenjivanje načelnika Policije i njegovih saradnika jer, kako je kazala, „ne rade svoj posao i ne štite gradjane“.

(Beta)

