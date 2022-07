Nišlije zabrinute za bezbednost zbog novog dalekovoda, u EMS tvrde da će biti daleko od kuća

Žitelje Pustorečke ulice u niškom naselju Brzi Brod ovih dana šokiralo je saznanje da im se sprema eksproprijacija dela dvorišta zbog izgradnje dalekovoda, koji će, kako kažu, biti izgradjen odmah pored kuća i žice prelaziti preko njihovih krovova i terasa.

Stanovnici tog dela Niša kazali su agenciji Beta da jedno po jedno domaćinstvo dobija poziv iz Gradske uprave za imovinu u kojoj ih obaveštavaju da će njihovi placevi biti delimično eksproprisani zbog izgradnje dalekovoda.

Stanovnica Pustorečke ulice Bljana Vasić rekla je da će žice dalekovoda, ukoliko bude izgradjen kao što nameravaju, prolaziti četiri do šest metara od njihovih kuća.

„Nisam dobila konačno rešenje, ali sam bila u Upravi za imovinu i tamo saznala da će mojoj majci i meni biti oduzeto, nepotpunom eksproprijacijom, 108 ari placa. Još više me je zaprepastila informacija da će dalekovod biti na samo šest metara od naše kuće“, izjavila je Vasić.

Ona je istakla da su sve kuće u Pustorečkoj ulici legalno izgradjene na placevima koje su vlasnici kupili od nekadašnje Opštine Niš i za koje su platili sve neophodne naknade.

Prema njenim rečima, za sada su dobili samo obaveštenje o eksproprijaciji zemljišta, dok su brojna druga pitanja ostala bez odgovora.

„Ne znamo da li je neko došao da ispita koliko će taj dalekovod uticati na ljude i životnu sredinu. Ne znamo da li su merili zračenje i jačinu magnetnog polja dalekovoda koji već postoji nadomak ulice i izračunali koliko će zračenje biti nakon gradnje još jednog“, istakla je Vasić.

Kako je kazala, niko od žitelja Pustorečke ulice ne pristaje dobrovoljno na eksproprijaciju, ni za 1.000 evra po kvadratu zemljišta, jer niko ne želi da živi uz dalekovod ispod prozora.

Mileta Krstić rekao je da stanovnici Pustorečke ulice ne mogu da shvate zbog čega se planira gradnja dalekovoda pored samih kuća, iako izmedju te ulice i susednog naselja Nikola Tesla postoji više hektara „praznog“ zemljišta.

„Meni su dali rešenje o eksproprijaciji 84 kvadrata dvorišta i u tom rešenju piše da je eksproprijacija, istoga dana kada je obavljena, upisana u katastar. Niti nas je ko pitao, niti ko unapred obavestio, a plac sam legalno kupio od opštine i kuću legalno napravio. Sada ispada da je kuća radjena na divlje“, izjavio je Krstić.

On je istakao da se vrlo blizu Pustorečke ulice već nalazi dalekovod od 110 kilovolta.

„Sad hoće još jedan tolike snage i to je 220 kilovolta. To je za nas ubistvo. Kada dodju da mi stave žice na terasu, bolje mi je da se obesim i da sebi prekratim muke za nekoliko sekundi, nego da me ubijaju polako“, naglasio je Krstić.

Dodao je da meštani imaju rok za žalbu od 15 dana na rešenje o eksproprijaciji, ali da ih „ne greje sunce“ da će se žalba za njih dobro završiti.

Stanovnik Pustorečke ulice Milan Jevrić je rekao da je išao u Upravu za imovinu i da su mu rekli da eksproprijacija obavezna, da je od državnog interesa.

Ljiljana Zlatković istakla je da su sadašnji stanovnici Pustorečke ulice, kada su osamdesetih godina kupovali od Opštine Niš placeve za izgradnju kuća, dobili obećanje da će dalekovod koji se nalazi u blizini biti uklonjen i da će vodovi ići ispod zemlje.

„Ne samo da ga nisu uklonili, nego sad hoće još jedan da nam naprave i to još bliže kućama. Volela bi da vidim ljude koji su to projektovali. Neka dodju da se menjamo, daćemo im svoje kuće, a da oni daju nama njihove. Neka dodju ovde da žive ako je zdravo“, istakla je Zlatković.

Stanovnici Pustorečke ulice kazali su da se se, zbog dalekovoda koji već postoji, osušila sva stabla oraha u blizini, tako da ne smeju ni da pomisle šta bi sa njima bilo kada bi im vodovi sa većim naponom bili iznad kuća.

Oni će ovih dana uputiti gradonačelnici Niša Dragani Sotirovskoj i gradskoj Upravi za imovinu i održivi razvoj, kojim će zatražiti da dalekovod bude izgradjen dalje od njihovih kuća.

U preduzeću Elektromreža Srbije (EMS) su, medjutim, kazali da nema širenja koridora dalekovoda i da će novi dalekovodi biti izgradjeni unutar postojećeg koridora.

Prema njihovim rečima, udaljenost objekata u Pustorečkoj ulici od nove trase koja se gradi je uglavnom više od 80 metara.

„Najbliži vod kućama u zoni ove ulice je postojeći vod. Upravo da se ne bi širio koridor postojećih elektroenergetskih vodova, kroz sam Plan detaljne regulacije traženo je sažimanje postojećih vodova kako bi se oslobodio prostor za novi vod“, kazali su u preduzeću EMS.

U tom preduzeću su istakli su sve zakonske procedure za izgradnju objekta sprovedene, kao i da su ispoštovani svi tehnički standardi i normativi. Kazali su da je uradjena Studija o proceni uticaja na životnu sredinu i da je prošla stručnu kontrolu Ministarstva zaštite životne sredine, kao i sve neophodne javne uvide, javne rasprave i javne prezentacije.

„U potpuno transparentnom postupku pred Upravom grada Niša sprovedeni su postupci u kojima su učestvovali vlasnici i nije bilo protivljenja s njihove strane, a svakako će vlasnici imati pravo na odgovarajuće naknade koje se određuju u skladu sa Zakonom o eksproprijaciji“, istakli su u EMS.

Kako su iz EMS-a kazali, dalekovod se gradi za potrebe napajanja distributivne trafo stanice Niš 6, kako bi se obezbedilo pouzdano snabdevanje strujom stanovnika grada Niša.



(Beta)

