Nov predmet za prvake u Srbiji

Od septembra prvake očekuje novi nastavni predmet pod nazivom Digitalni svet.

Međutim, fond časova se neće promeniti, jer će on zameniti Projektnu nastavu, rekla je za Tanjug pomoćnica ministra prosvete Biljana Marić.

„Projektnu nastavu kao nastavni predmet ukidamo, ali projektna nastava kao metoda rada i dalje ostaje zastupljena“, objasnila je je Marićeva.

Učenicima prvog ciklusa osnovnog obrazovanja digitalni svet će predavati nastavnici razredne nastave, koji su, kaže, kompetentni da predaju novi predmet.

„Nastavnici koji su u obrazovnom sistemu, bez obzira na godine rada ili iskustvo, raspolažu određenim kompetencijama koje su po programu nastave i učenja neophodne za realizaciju novih sadržaja. Svi pedagoški fakulteti od 1993. godine imaju u svojim studijskim programima dva nastavna predmeta – informatiku i obrazovne tehnologije. Tako da svi koji su završili učiteljske fakultete prošli tu oblast“, kazala je Marićeva, te potvrdila da će Ministarstvo pružiti svim prosvetarima pomoć u vidu obuke za novi predmet.

Prema njenim rečima, nastavnicima će biti na raspolaganju propratni materijali za realizaciju obuke u pisanom i digitalnom obliku, a novi predmet, dodaje, podrazumeva opštu priču o digitalnom svetu, o primeni digitalnih tehnologija, o tome gde se mogu koristiti, upoznavanje sa dobrim i lošim stranama digitalnog sveta, o bezbednosti i pravilnoj upotrebi tehnologija…

„U protekla dva meseca smo najbolje mogli da vidimo koliko je bitno da deca znaju razne načine komunikacije“, navela je, Marićeva i objasnila da će se kroz novi nastavni predmet deci pružiti osnovna znanja iz digitalnog sveta koja će se kasnije kroz više razrede nadograđivati.

Projekat Digitalni udžbenici je već nekoliko godina zastupljen u sistemu obrazovanja i postoje takvi udžbenici za prvi razred, a Marićeva kaže da deca treba da ovladaju kako da ga koriste i to će upravo naučiti kroz novi predmet.

„Do sada su to činili uz pomoć roditelja, mada i dalje verujem da će školarcima trebati pomoć, ali idemo na to da jednog prvaka osposobimo da on sam može da koristi digitalni udžbenik. To je jedan od ključnih razloga zašto je došlo uvođenja novog predmeta“, zaključuje Marićeva.

