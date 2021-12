Nova: Politika prodata za osam miliona evra vlasniku Novosti Bobanu Rajiću

Biznismen i vlasnik koncerna „Farmakom B“ Miroslav Bogićević postigao je dogovor o prodaji svog udela u kompaniji „Politika novine i magazini“ (PNM) sa vlasnikom „Novosti“ Bobanom Rajićem, piše danas list Nova.

Ruska firma „Ist medija grup“, u vlasništvu Bogićevića, svoj udeo od 50 odsto kapitala u PNM, prodaje za nešto više od osam miliona evra, a očekuje se da ugovor bude potpisan posle praznika, najkasnije do kraja januara naredne godine.

Bogićević je za „Novu“ rekao da posao oko prodaje još nije završen, da se još nisu javili vlasnici „Novosti“, te da ima nekoliko zainteresovanih pa čak i iz inostranstva, ali je tom listu nezvanično rečeno da je dogovor postignut sa vlasnikom „Novosti“ Bobanom Rajićem.

„U suštini je sve dogovoreno, peglaju se detalji. Dogovor je postignut i on treba da se sprovede. Zna se šta se prodaje i kupuje, za koliko i zna se šta su rokovi. Sve to treba da se stavi na papir i da se potpiše ugovor. Tek kad se to uradi, može se reći da je posao završen“, naveo je izvor tog lista.

Rajić će postati vlasnik udela od 50 odsto i u kompaniji PNM, koja izmedju ostalog, ima štampariju i izdaje list Politika, piše Nova.

(Beta)

