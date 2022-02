Nova.rs: Beograd protekle noći bio najzagadjeniji grad na svetu

Beograd se ponovo našao na prvom mestu najzagadjenijih gradova na svetu, a količina otrova u vazduhu je trenutno 11,8 puta veća od one koju propisuje Svetska zdravstvena organizacija, objavio je portal Nova.rs.

Kako prenosi „Eko straža“, noćas je uz Beograd bila brojka 237 na aplikaciji koja meri zagadjenje u gradovima širom sveta.

„Za sobom je Beograd ostavio čak i Nju Delhi koji je poznat po crnim rekordima kada su u pitanju otrovi u vazduhu“.

Sada je situacija nešto bolja, ali Beograd je i dalje u crvenom, a količina otrova u vazduhu je trenutno 11,8 puta veća od one koju propisuje Svetska zdravstvena organizacija. To znači da je vazduh jako opasan po zdravlje, posebno za osetljive grupe, one oni koji imaju problema sa disajnim organima“, navedeno je na portalu.

U takvim situacijama najbolje je ostati kod kuće, rekao je doktor Petar Borović za portal Nova.rs.

„Pošto je zagadjenje vazduha veliko, napolje ne bi trebalo da idu plućni bolesnici, ljudi koji imaju anemiju, zatim kardiovaskularni bolesnici, astmatičari, a nije dobro ni za decu“, kaže dr Borović.

