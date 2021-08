Nova vremenska klackalica: Stiže veliko osveženje

U nedelju sunčano i malo toplije. Ujutru temperatura od 10 do 18, tokom dana do 33 stepena, u Beogradu 31 stepen. Osveženje s kišom, prognostičari obećavaju od utorka.

Drugog dana vikenda biće pretežno sunčano i malo toplije. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 10 do 18, a najviša dnevna od 29 do 33 stepena.

Početkom radne nedelje biće takođe, pretežno sunčano i toplo. Krajem dana i uveče na severozapadu naoblačenje i osveženje mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vetar slab do umeren, južni i jugoistočni, posle podne na severu i zapadu, a uveče i u ostalim krajevima u skretanju na severozapadni i pojačanju. Najniža temperatura od 11 do 20, a najviša od 28 do 35 stepeni.

U utorak nas očekuje naoblačenje koje je ujutru i pre podne zahvatilo severne, zapadne i centralne krajeve do kraja dana proširiće se i na ostale krajeve uslovljavajući mestimično kišu, pljuskove i grmljavinu. Samo će se na jugu i istoku pre podne zadržati pretežno sunčano i toplo. Vetar slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura od 14 do 18, a najviša od 23 na severu do 31 stepen na jugu i istoku Srbije.

Sredinom sedmice preovlađivaće oblačno, svežije, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Više padavina se očekuje na istoku i jugoistoku zemlje. Vetar slab, severozapadni i zapadni. Najniža temperatura od 14 do 18, a najviša od 21 do 29 stepeni.

I narednih dana biće promenljivo oblačno, uz mogućnost kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom i temperaturom oko proseka.

