Nove mere Kriznog štaba: Sve će raditi do 20 časova

Krizni štab predložio je danas da se radno vreme tržnih centara, uslužnih delatnosti, kafića i restorana produži do 20 sati, uz poštovanje svih epidemioloških mera, saopštio je danas član Štaba, epidemiolog Branislav Tiodorović.

„Vlada će danas usvojiti da se rad tržnih centara produži do 20 sati. Vazno je da kovid redari sprovode kontrolu“, rekao je Tiodorović i dodao da će i sve uslužne delatnost (frizeri, kozmetičari…) radnim danom raditi do 20 časova, jer je, kako je rekao, to potreba stanovništva.

On je istakao da mere stupaju na snagu odmah, ali su oročene do petka, a da će ovih pet dana poslužiti da se analizira i proceni epidemiološka situacija, od čega će zavisiti da li će mere biti produžene, promenjene ili dopunjene.

U kafićima i restoranima neće biti muzike, rekao je Tiodorović.

„Smatra se da su uz muziku ljudi opušteniji i da tako dolazi do prenošenja virusa“, naveo je Tiodorović.

On je dodao i da je došlo do smanjenja broja prvih pregleda u kovid ambulantama, kao i blagog pada obolelih od kovida-19, te do blagog smanjenja broja pacijenata u kovid bolnicama.

„Bilo bi dobro da je došlo do većeg smanjenja broja pacijenata u kovid bolnicama, ali to očekujemo narednih dana. U Beogradu, Nišu, Novom Sadu i Kragujevcu i dalje je najveći pritisak na kovid bolnice“, rekao je Tiodorović.

Nove mere važiće do petka, za kada je zakazana nova sednica Kriznog štaba.

– Za petak je zakazana nova sednica Kriznog štaba na kojoj ćemo da vidimo da li ćemo produžiti, promeniti ili dopuniti nove mere koje smo danas usvojili – rekao je danas posle sednice Kriznog štaba za borbu protiv korona virusa epidemiolog dr Branislav Tiodorović.

