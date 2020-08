Nove mere u školama: Đaci koji ne nose masku biće vrlo ozbiljno kažnjeni

Za početak školske godine priprema se nekoliko modela, a jedan od njih je i dolazak u školu ukoliko to dozvoli epidemiološka situacija. U tom slučaju deca će morati da nose zaštitne maske, a ukoliko to ne budu učinili mogu biti i suspendovani.

Ministar prosvete Mladen Šarčević, rekao je da će od septembra disciplina u školama morati da bude mnogo stroža nego ranije, te će tako učenik za nenošenje maske prvo biti opomenut, zatim ukoren, a ukoliko nastavi da skida masku i suspendovan.

„Donećemo posebna pravila i uredbu koja važe u vanrednim situacijama da učenik može biti suspendovan, jer ako bude češće skidao masku on bi ugrožavao bezbednost druge dece. Mere moraju da se poštuju“, naveo je Šarčević.

Kako je dodao, škole će za nastavnike i drugo osoblje nabaviti maske, a za učenike to će raditi roditelji. Preporuka ministra je da se za decu nabave pamučne maske koje mogu da se peru i koje su prilagođene njihovom uzrastu.

Početkom naredne nedelje, kako je najavljeno, Ministarstvo prosvete će Kriznom štabu predstaviti nekoliko modela kako bi od 1. septembra mogla da izgleda nova školska godina. Sve će zavisiti i od toga kakva će tokom jeseni biti epidemiološka situacija u Srbiji.

Roditelji će biti u prilici da odaberu opciju po kojoj bi njihova deca nastavu pratila onlajn, od kuće. A jedino bi imali obavezu da dođu u školu da odgovaraju.

„Neki roditelji su uplašeni, ima i porodica u kojima je neko pozitivan na koronu, ima i onih sa drugim oboljenjima pa se plaše da će deca doneti virus iz škole“, objasnio je Šarčević, prenosi „Blic“.

On je ranije rekao da prednost u nastavi uživo imaju niži razredi osnovne škole, jer deca do 12 godina po zakonu ne mogu sama da ostaju kod kuće, kao i da je iz pedagoških razloga važna nastava uživo posebno za učenike prvog razreda koji su na početku školovanja i treba da se prilagode školskoj sredini.

On je za Tanjug naglasio da će svi osnovci od 1. septembra imati po četiri časa u školi i da će časovi trajati po 35 minuta. Već od oktobra nastojaće da se pojača broj časova za učenike osmog razreda.

Od 8.00 do 11.00 sati u školu će dolaziti učenici prvog i drugog razreda, termin od 11.00 do 14.00 sati rezervisan je za treći i četvrti razred, od 14.00 do 17.00 – peti i šesti, a od 17.00 do 20.00 sati je termin sedmaka i osmake.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.