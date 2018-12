Novi dom za napuštene pse u akciji „We Are Better with Pets“

BEOGRAD – Ljubitelji životinja imali su priliku da učine dobro delo i udome kuce, koje su željno iščekivale topao dom, na akciji udomljavanja nezbrinutih pasa „We Are Better with Pets“, koju su u centru Beograda organizovali JKP Veterina Beograd i Purina. Nekoliko napuštenih pasa pronašlo je nove vlasnike, nakon što su kroz kratko edukativno predavanje zaposlenih u „Veterini“ vlasnici dobili sve neophodne informacije o tome kako se treba ophoditi prema ljubimcima.

Prema poslednjim javno dostupnim procenama Grada Beograda, iz 2015. godine, u prestonici ima između 15.000 i 20.000 pasa lutalica, a 80 odsto njih su životinje koje su napustili vlasnici.

Zaključno sa avgustom ove godine, JKP „Veterina“ je udomila 779 pasa i mačaka, naspram 485 u 2017. godini.

„JKP ‘Veterina Beograd’ ima pet prihvatilišta u kojima je smešteno više od tri hiljade napuštenih pasa i usko sarađuje sa partnerima u cilju rešavanja problema udomljavanja napuštenih ljubimaca. Kako bismo što uspešnije delovali, potrebna je uzajamna saradnja javnog i privatnog sektora, kao i civilnog društva. Svi koji razmišljaju o tome da udome napuštenog psa treba da znaju da je taj postupak, osim toga što je human, takođe i jednostavan, te da im naše preduzeće omogućava da dobiju ljubimca koji je čipovan, vakcinisan protiv besnila i sterilisan“, rekli su predstavnici Veterine.

Oni su istakli i brojne pozitivne efekte udomljavanja napuštenih pasa, naročito na razvoj odgovornosti i nesebičnosti kod dece.

Dušica Bojić, predstavnik marketinga Purine, istakla je kako je cilj ovog događaja da skrene pažnju na odgovorno vlasništvo i humanost udomljavanja, koji naročito dobijaju na važnosti u predstojećem zimskom periodu, kada im je takva vrsta brige i zaštite najpotrebnija.

„Kao jedan od najvećih svetskih proizvođača hrane za kućne ljubimce, Purina je prepoznala da se problem velikog broja napuštenih ljubimaca može rešiti udomljavanjem. Akcijom ‘We Are Better with Pets’ stavljamo u fokus dobrobit koju možemo imati kada usvojimo ljubimca i kao pojedinci i kao društvo, a time skrećemo pažnju i na značaj udomljavanja. Edukacija građana o odgovornom vlasništvu je takođe sastavni deo svih naših aktivnosti“, rekla je Bojić.

Dodala je da oni žele da podstaknu sugrađane da pokažu empatiju prema napuštenim životinjama, podele sa njima toplinu svog doma i obezbede im kvalitetnu ishranu.

„Sigurni smo kako ćemo zajedničkim naporima doprineti poboljšanju dobrobiti kućnih ljubimaca, životu njihovih vlasnika i društva u celosti“, ističe Bojić.

Posetioce su danas dočekali Miloš Milaković, glumac i deo ekipe popularnog „Dnevnjaka“ i njegov ljubimac, jedan od najpoznatijih četvoronožnih influensera, Gojko the Pug.

„Drago nam je što ima Beograđana koji su odlučili da deo svog vikenda provedu čineći lepo i humano delo. Udomljavanje je čin koji unosi radost i u život vlasnika i u život ljubimca i svi oni koji su se odlučili na to znaju da nas ljubimci kao članovi naše porodice zaista čine boljim osobama“, poručio je Miloš, podsetivši da su četvoronožni drugari živa bića kojima treba pružiti svu ljubav.

Zainteresovani za udomljavanje napuštenih pasa mogu više detalja dobiti na Purina Srbija Facebook stranici, kao i obratiti se nadležnima u JKP „Veterina Beograd“ (www.veterinabeograd.rs ). Uz to i informacija da je neophodno da su budući vlasnici punoletni i da imaju ličnu kartu, što im omogućava da izaberu psa i potpišu ugovor sa ovom organizacijom, te time postanu vlasnici sa svim pravima i obavezama.

Kako su prisutni zaključili, samo uz edukaciju i promenu svesti sadašnjih i budućih vlasnika pasa o odgovornom vlasništvu dugoročno se može ostvariti znatan pomak.

(Tanjug)