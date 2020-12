Novi Pazar i dalje bez ombudsmana

Novi Pazar nema instituciju zaštitnika građana, a kancelarija otvorena u vreme prethodnog ombudsmana Saše Jankovića više ne postoji, preneo je Radio Sto plus.

Jedinu institucionalnu pravnu zaštitu sada imaju određene kategorije stanovništva, i to samo u okviru službe pravne pomoći, rekli su u Odeljenju opšte uprave Novog Pazara.

Još pre nekoliko godina je ugašena Kancelarija republičkog zaštitnika građana, kojoj su građani mogli da se obrate jednom nedeljno, u direktnom kontaktu video linkom iz Narodne biblioteke „Dositej Obradović“.

Dok je Kancelarija funkcionisala, tadašnji obudsman Saša Janković je i sam ocenio da su se građani Novog Pazara ređe obraćali njegovoj kancelariji nego žitelji drugih gradova u Srbiji, slične veličine. On je 2016. godine u intervjuu za Radio Sto plus rekao da je do tada iz Novog Pazara bilo podneto manje od 300 pritužbi, iako bi se na osnovu veličine grada mogao očekivati duplo veći broj.

Janković je dodao da su se tada, uz žalbe na prava manjinske zajednice u Srbiji, građani Novog Pazara žalili na loš rad lokalne administracije i komunalne probleme.

Sada prava pojedinih grupa građana Novog Pazara besplatno zastupa Služba pravne pomoći, na čelu sa Dženanom Hamidović.

Po njenim rečima, pravo na besplatnu pravnu pomoć imaju korisnici dečijeg dodatka, socijalne pomoći i oni koji bi plaćanjem sudskih troškova to postali, a to pravo imaju i ostale ranjive društvene grupe.

„Postoje uslovi koje određeni građani moraju da ispunjavaju da bi bili korisnici besplatne pravne pomoći koja se sastoji od pružanja pravnih saveta, sastavljanja podnesaka, zastupanja i odbrane. Primamo razne tužbe koje su najčešće vezane za porodična prava i prava dece, a imamo i puno korisnika koji žele da ostvare pravo na socijalnu novčanu pomoć“, navela je Hamidović.

Dodala je da je od početka primene Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, 1. oktobra 2019. godine, do danas, ta služba donela 266 rešenja o odobravanju pružanja besplatne pravne pomoći građanima.

Hamidović je ukazala na potrebu postojanja i zaštitnika građana u Novom Pazaru jer je „besplatna pravna pomoć ipak usmerena samo na posebne kategorije stanovništva“.

(Beta)

