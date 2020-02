Novi uslovi za refundaciju PDV-a na bebi opremu

Uslovi za refundaciju PDV-a na kupovinu hrane i opreme za bebe izmenjeni su od 1. februara, odnosno usklađeni su dinarski iznosi sa inflacijom u 2019. godini, podsetila je Poreska uprava Srbije.

Izmenama Zakona o porezu na dodatu vrednost propisano je da se pravo na refundaciju PDV-a može ostvariti do iznosa od 80.323,24 dinara za bebu starosti do dve godine, i to u prvoj godini starosti do 45.898,99 dinara, a u drugoj do 34.424,25 dinara.

Pravo na refundaciju PDV–a za hranu i opremu za bebe može da ostvari roditelj, odnosno staratelj ukoliko je njegov ukupan neto prihod u godini koja prethodi godini u kojoj se podnosi zahtev za refundaciju manji od 1.101.575,88 dinara, a ukupna imovina na koju plaća porez na imovinu manja od 26.850.911,72 dinara.

Rok za podnošenje zahteva za refundaciju PDV-a kupcu hrane i opreme za bebe traje do 18. februara.

Detaljnije informacije građani mogu saznati pozivom Kontakt centra Poreske uprave na brojeve telefona 011 331 01 11 ili 0700 700 007, ili u 37 poreskih filijala u Srbiji, na jedinstvenom poreskom mestu „Vaš poreznik“ .

(Beta)