Novo krilo Doma zdravlja u Obrenovcu do sredine novembra

BEOGRAD – Gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić obišao je danas završne radove na izgradnji novog krila Doma zdravlja Obrenovac, čija je ukupna vrednost 250 miliona dinara i rekao da veruje da će građani biti zadovoljni uslovima koje će imati u ovoj ustanovi.

Radovi na objektu površine oko 2.100 kvadrata počeli su prošlog leta, a on je izrazio uverenje da će sve biti završeno do sredine novembra, navodi se u saopštenju gradskog sekretarijata za informisanje.

„Građani Obrenovca će u ovom prostoru imati novu hitnu službu, opštu medicinu i kućnu negu, a novo krilo će imati 14 ambulanti i čekaonica, koji će biti veoma savremeno opremljeni“, rekao je gradonačelnik i dodao da će hitna služba imati i vrlo savremeno opremljenu službu za reanimaciju, pa će za najurgentije pacijente stručni ljudi koji tu rade imati adekvatne uslove za pružanje pomoći.

On je rekao da Beograd ulaže znatan novac u zdravstvo, i naveo da je završeno porodilište u Lazarevcu, kao i da uskoro u Borči počinje izgradnja Doma zdravlja od 6.500 kvadrata.

„Vrlo je značajno i to da je u prethodnom periodu Obrenovac dobio 13 mesta za specijalizaciju, što dug period pre toga nije i to je još jedna garancija da ćemo imati kadrove koji će raditi u ovom domu zdravlja“, rekao je on.

Gradonačelnik je dodao i da će sada dom zdravlja i hitna služba doma zdravlja Obrenovca pokrivati i autoput, te da će im trebati još jedna ekipa, jer trenutno imaju dve koje dežuraju.

„Mislim da je to značajno, s obzirom na to da će ovaj deo autoputa biti opterećen, a važno je da na pravi način obezbedimo i u tom segmentu dobru podršku i negu ljudima kojima bude potrebna“, rekao je on.

Direktor Doma zdravlja Obrad Isailović rekao je da se trude da zadovolje potrebe svih 75.000 stanovnika, kako bi bili veoma zadovoljni prostorom, kadrom i opremom.

„Dom zdravlja ukupno zapošljava 456 ljudi, kadrovski smo solidno popunjeni i nadam se da ćemo svim uslovima koje pružamo uspeti da zadovoljimo potrebe naših Obrenovčana“, rekao je Isailović.

Predsednik opštine Obrenovac Miroslav Čučković uz izgradnju Doma zdravlja istakao je značaj izgradnje škole u Zvečkoj.

„Tokom preteklih meseci ponosni smo na činjenicu da je „rasla“ ova zgrada jednako kao i zgrada škole, a pođednako su rasle i plate, kako nastavnicima, tako i medicinskom osoblju, koje će u novembru kada se zgrada bude otvarala imati plate veće za 15 procenata“, rekao je on

Sa gradonačelnikom, radove u Obrenovcu su obišli i sekretarka za zdravstvo Vera Dražić i sekretar za investicije Luka Petrović.

(Tanjug)