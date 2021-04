Novo poskupljenje goriva?

Prošlu sedmicu obeležile su procene da će do kraja godine zapravo doći do ozbiljnog rasta u potrošnji sirove nafte.

Generalni sekretar Udruženja naftnih kompanija Srbije Tomislav Mićović smatra da to nisu promene kao kada je cena sirove nafte za nekoliko meseci bila povećana oko 88 odsto. Takve promene, istakao je Mićović, sigurno nisu pred nama, piše RTS.

Od početka marta do danas, za otprilike mesec i po dana, cena goriva u Srbiji porasla je za 5 do 7 dinara po litru. To znači da vozači za pun rezervoar sada prilikom svakog „tankiranja“ treba da izdvoje oko 300 dinara više.

Mićović je istakao da smo prethodnih godina svedoci da tržište nafte vrlo intenzivno reaguje na sve najave eventualnih povećanja i ispunjenja potrošnje. Kaže da se cena sirove nafte smirila, povećana je skoro 70 dolara po barelu i da se vratila na nivo između 60 i 65 dolara.

Naveo je da su prošlu sedmicu obeležile procene da će do kraja godine zapravo doći do ozbiljnog porasta u potrošnji sirove nafte, pa je odjednom i potražnja postala znatno veća jer se u junu ugovaraju isporuke.

„I to je doprinelo da četiri od pet dana prethodne nedelje cena sirove nafte bude u porastu. Petak je doneo jedno smirenje, ali sve u svemu to nisu promene kakve su prethodile kada je cena sirove nafte za nekoliko meseci povećana oko 88 odsto procenata. Takve promene sigurno ne predstoje pred nama“, ocenio je Mićović.

Predstoji period povećane potrošnje

Analizirajući razna ograničenja koje države uvode u vezi sa fizičkom distancom i ograničenja putovanja, podaci govore da je pred nama period daleko veće mobilnosti ljudi. Mićović dodaje da se u Americi to već osetilo prethodne nedelje u povećanju potrošnje goriva, pre svega na putevima.

Takođe, Kina je zabeležila čak rast u prvom kvartalu društvenog bruto proizvoda do 18 procenata.

„To su neke najave koje ukazuju energetskom sektoru da je pred nama povećanje potrošnje, pa samim tim i potražnje za sirovom naftom. U kojoj meri će proizvođači sirove nafte odgovoriti u toj meri zavisi i koliko će cena sirove nafte biti viša ili manja“, ukazuje Mićović.

Objasnio je da ako tu povećanu potrošnju bude pratila odgovarajuća ponuda proizvođača onda neće biti nekih većih promena cene sirove nafte.

„Međutim, ako proizvođači sirove nafte ne budu blagovremeno odgovorili na povećanu potražnju mora se dogoditi neki veliki skok“, smatra Mićović.

Srpsko tržište reaguje kao i sva druga

Što se tiče srpskog tržišta, naveo je da ono reaguje u istom smeru kao i druga tržišta, intenzitet reakcije naravno nije isti na svim tržištima ali na kraju svi dođu do tih viših, odnosno nižih cena.

Pojasnio je da se ukupni troškovi naftnih sektora, dok gorivo dođe do pumpi razlikuju od zemlje do zemlje.

Razlikuje se i nivo konkurencije pa se, samim tim, i brzina tih promena razlikuje od zemlje do zemlje.

„Ali budite sigurni, evo prošle godine kada je cena sirove nafte dramatično padala od januara do maja prošle godine, to je bilo pre svega posledica rata na svetskom tržištu nafte a ne toliko pandemije, tada su u Srbiji cene goriva bile smanjene u vrlo kratkom periodu za 30 dinara po litru. Znači pokazuju da kada padaju troškovi naftnih kompanija, a sirova nafta je jedan od troškova, tada se smanjuju i cene na benzinskim stanicama“, precizirao je Mićović.

(Tanjug)

