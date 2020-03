BEOGRAD – Javno preduzeće „Pošta Srbije“ organizovala je rad pošta u uslovima vanrednog stanja koji se primenjuje od danas.

U poštama koje su do sada radile tokom celog dana, radno vreme će se organizovati u periodu od 10 do 17 časova radnim danima, a subotom od 10 do 14 casova, navodi se u obaveštenju objavljenom na sajtu „Pošte“.

(Tanjug)