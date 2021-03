Epidemiolozi tražili oštre mere, ali sednice Kriznog štaba neće biti

Nova sednica Kriznog štaba, zakazana je za sutra, ipak neće biti održan, potvrđeno je Tanjugu u vladi.

Sednica uopšte nije ni bila zakazana za sutra, navode u vladi.

Javnost je očekivala da štab zaseda sutra, jer je epidemiolog dr Predrag Kon nakon sednice Kriznog štaba u petak rekao da će sledeća sednica Kriznog štaba biti održana u utorak.

Pre toga je epidemiolog Branislav Tiodorović za Pink rekao da je neophodno još jedno skraćenje radnog vremena na nedelju dana i još jedan vikend bez kafića i restorana, kako bi se suzbilo širenje korona virusa.

„Bez sedam do 10 dana ne možemo imati efekte. Po epidemiološkoj doktrini neophodno je da imate čak tri nedelje sprovođenje rigoroznih mera. Imaćemo isti stav i sutra, da bude intenzivno ograničenje, vrlo rigorozno za sve objekte, s tim što će morati da se proceni da li će to biti do 14 ili 17 sati“, rekao je dr Tiodorović za Pink.

Kako je najavio, verovatno nas sledećeg vikenda očekuje celodnevno zatvaranje i u subotu i u nedelju.

„Znam da se to mnogima neće svideti, ali moramo da presečemo, da izdržimo barem sedam dana da bi situacija bila pod kontrolom i da bi mogli da živimo i radimo opuštenije“, objasnio je on.

I Predrag Kon je rekao da medicinski deo Kriznog štaba ne odustaje od svojih zahteva.

„Medicinski deo Kriznog štaba i dalje stoji pri svom stavu“, kratko je kazao za Kurir.

U Srbiji je danas registrovan 4.091 slučaj zaraze korona virusom, a 17 osoba je preminulo.

Iza nas je vikend tokom kojeg su svi ugostiteljski objekti i radnje bile zatvorene od 12 sati u subotu, do jutros u šest sati.

