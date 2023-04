NUNS: Ponovo pokrenuti istragu ko je žrtvovao radnike RTS-a u NATO bombardovanju

Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS) zatražilo je danas da se nastavi sa pre 11 godina prekinutom istragom o mogućim naredbodavcima žrtvovanja radnika Radio-televizije Srbije 23. aprila 1999. godine u NATO bombardovanju.

„Dvadeset četiri godine nakon ovog smrtonosnog događaja javnosti i dalje nisu poznate sve činjenice koje su dovele do ubistva 16 ljudi u RTS-u. Ostalo je nejasno ko je u NATO Alijansi doneo odluku da se gađa medijska kuća, za koju je bilo evidentno da nije evakuisana i da u njoj rade civili, kao ni ko je doneo odluku, u tadašnjoj vlasti Savezne republike Jugoslavije i Srbije, da se, za razliku od zaposlenih u svim drugim državnim institucijama, samo radnici RTS-a ne izmeste na drugu lokaciju“, saopštio je NUNS.

Direktor RTS-a Dragoljub Milanović je osuđen na 10 godina zatvora zbog krivičnog dela ugrožavanja bezbednosti, jer nije preduzeo mere da se zaposleni i oprema te noći zaštite i evakuišu.

„Ima indicija da on nije jedini koji je znao, ali je samo on procesuiran. On je sada na slobodi, a na mnoga pitanja, ko je i zašto žrtvovao novinare RTS-a, nije odgovoreno. Ni Ministarstvo odbrane, a ni Vrhovni savet odbrane nisu ništa preduzeli da se ljudstvo i tehnika RTS-a, nakon otvorene pretnje NATO pakta napadom, izmeste na rezervno i bezbedno mesto“, naveli su iz NUNS-a.

Pre nekoliko godina pokrenuta je inicijativa da se imena 16 radnika RTS-a uvrste u bazu podataka nastradalih novinara Komiteta za zaštitu novinara i, kako su naglasili u NUNS-u, na tome će se insistirati.

(Beta)

