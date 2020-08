NVO: Najavljeni model nastave nije primenjiv na decu sa razvojnim teškoćama i invaliditetom

Najavljeni model održavanja nastave od 1. septembra nije primenjiv na učenike sa razvojnim teškoćama, invaliditetom i retkim bolestima s obzirom na njihovo stanje, intelektualne sposobnosti, potrebe i zdravlje, upozorili su danas iz humanitarne organizacije „Srbija velikog srca“.

Predsednica Upravnog odbora te NVO Jelena Marković ocenila je da je „neozbiljno očekivati“ da deca razvojnim teškoćama prihvate da rade sa nastavnim osobljem koje ima pokriven veći deo lica, da sami nose maske i time zaštite sebe i one oko sebe, kao i da poštuju fizičku distancu tokom boravka u učionici, „a da to ne podrazumeva prisilno nametanje njima neprihvatljivih, zastrašujućih i postupaka čiji smisao ne mogu da razumeju“.

„S obzirom da je ministar izjavio da je za decu romske populacije obezbedjena tehnička podrška, kao i prostorno opremanje škola u zabačenim krajevima, kako je moguće da to nije predvidjeno i za ostalu decu koja će svakako biti u situaciji da se edukuju koristeći online platforme“, upitala je Jelena Marković.

Od nadležnih je zatražila i da odgovore šta se dešava sa uslugom ličnog pratioca i zašto roditelj čije dete ostvaruje pravo na tu uslugu, a nema je obezbedjenu, nije plaćen za satnicu koju je primoran da provede sa detetom.

„Mnogi roditelji su upravo zbog nege deteta i asistiranja u školi izgubili radno mesto. Jesu li i oni u obavezi da kupe računar ili tablet ukoliko dete pohadja kombinovani model nastave, predvidjen za učenike od petog razreda“, upitala je predsednica Upravnog odbora organizacije „Srbija velikog srca“.

Ministar prosvete Mladen Šarčević najavio je da bi osnovci od prvog do četvrtog razreda od 1. septembra trebalo da pohadjaju nastavu u učionicama, u grupama od najviše 15 djaka, dok bi učenici od petog do osmog razreda trebalo da obavezne predmete pohadjaju u školi i to u smeni od 14 časova, dok bi za izborne bila organizovana nastava na daljinu.

(Beta)

