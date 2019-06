Obilna kiša prouzrokovala veliku pojavu komaraca

BEOGRAD – Velika količina kiše koja je juče pala na teritoriji Beograda prouzrokovala je pojavu velikog broja komaraca, naročito na Paliluli, rečeno je danas u Zavodu za biocide i medicinsku ekologiju.

Direktorka Zavoda Dragana Despot kaže da ekipe te institucije od jutros rade na suzbijanju odraslih formi komaraca, a da su danas na terenu i 24 ekipe koje rade na larvicidnom tretmanu velikih vodenih površina.

Osim toga, dodaje ona, ekipe Zavoda besplatno dele građanima larvicid u obliku tableta kako bi se suzbili komarci u septičkim jamama.

„Građani će se žaliti na brojnost komaraca, mi radimo koliko možemo, ali i apelujemo na njih da nam pomognu. Zavod suzbija komarce na javnim površinama, a građane molimo da u njihovim dvorištima i okućnicama očiste kanale i isprazne sve posude sa vodom, dok se broj komaraca ne svede na jednu podnošljivu meru“, poručila je Despot na konferenciji za novinare u Zavodu.

Ukazala je i da za zaštitu od komaraca građani koriste široku i svetlu odeću, sredstva koja odbijaju komarce i da na prozorima postave mreže.

„Juče smo imali mnogo kiše, voda slabo otiče i stvaraju se bare, a danas je topao dan i to su idealni uslovi da ženke komaraca polegu jaja. Zbog toga je brojnost komaraca na Paliluli takva da se teško kontrolišu. Obilne vode dovele su do toga da se izliju i septičke jame, a to je takođe pogodovalo razvoju komaraca“, rekla je Despot.

Novonastala situacija prouzrokovana velikom količinom kiše iziskuje od Zavoda za biocide i da rade na dezinfekciji poplavljenih objekta, navela je Despot.

Pomoćnik direktorke Zavoda Branislav Pešić kaže da su zaposleni te institucije do sada podelili više od 2.100 kutija sa tabletama za suzbijanje larvi komaraca u septičkim jamama i najavio da će u naredom periodu nastaviti sa tim aktivnostima.

„Ove tablete su besplatne. U svakoj kutiji se nalazi šest tableta i građani bi trebalo samo jednu tabletu da bace u WC šolju kako bi se suzbile larve komaraca u septičkim jamama“, objasnio je Pešić.

Kaže da se mogu koristiti i za druga mesta gde se voda zadržava duže vreme, na primer za fontane ili bazene.

(Tanjug)