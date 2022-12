Objavljena najnovija prognoza za Novu godinu: Vreme za doček oduševiće sve

Zima je i kalendarski počela, a meteorolog Đorđe Đurić otkrio je kakva je vremenska prognoza za sledećih 15 dana,.

U petak sledi povećanje vazdušnog pritiska, petak donosi stabilnije vreme. Jutro će biti oblačnije, još na severoistoku sa slabom kišom, dok se tokom dana očekuju i sunčani intervali, a na jugu Srbije i potpuno sunčano vreme, ali uz maglovito i hladno jutro, stoji u vremenskoj prognozi meteorologa Đorđa Đurića.

– Vetar slab, zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od -3°C na jugu do 4°C na severu Srbije i u Beogradu, maksimalna dnevna od 8 do 14°C, u Beogradu do 12°C – prognozira Đurić.

U subotu se preko severa Srbije ponovo očekuje premeštanje visinske doline sa severa, u sklopu ciklona, pa se očekuje prolazno naoblačenje, na severu sa slabom kišom.

Maksimalna temperatura biće od 8 do 12°C, u Beogradu do 10°C, a na zapadu Srbije do 14°C, stoji u prognozi.

– Tokom nedelje i ponedeljka ojačaće anticklon, uz prisustvo termičkog visinskog grebena sa jugozapada, pa će vreme biti stabilno i suvo, a sa jugozapada po visini će strujati vrlo topla vazdušna masa. Očekuje se sunčano i relativno toplo, samo se u kotlinama i pojedinim nizijama magla očekuje tokom celog dana. Maksimalna temperatura biće od 12 do 16°C, u Beogradu do 14°C, a predelima sa maglom ispod 10°C. I na planinama će biti sunčano i vrlo toplo, ali i dalje bez snega – navodi meteorolog.

Utorak donosi ponovni prelazak oslabljene visinske doline sa severa, uz prolazno naoblačenje i tek ponegde na severu i na zapadu Srbije sa slabom kišom. Već u sredu suvo. Utorak i sreda doneće tek manji pad temperature, ali ostaje natprosečno toplo vreme, uz maksimalne temperature od 8 do 12°C, u Beogradu do 10°C, a na istoku Srbije u utorak do 14°C, piše Đurić.

Sledeći četvrtak, petak i subota su poslednji dani u 2022. godini. Nad našim područjem biće prisutan snažan anticklon, uz vrednost pritiska znatno iznad normale. Sa jugozapada će se prostirati visinski termički greben, uz strujanje vrlo tople vazdušne mase sa Mediterana, pa se uz sunčano, očekuje i veoma toplo vreme za ovo doba godine. Maksimalna temperatura biće od 11 do 17°C, u Beogradu oko 15°C. U pojedinim predelima magla se očekuje tokom celog dana i u tim predelima biće ispod 10°C, navodi se u prognozi.

– Iako nas narednih dana ponegde očekuju slabi jutarnji mrazovi, na samom kraju godine oni će potpuno izostati. U novogodišnjoj noći prema trenutnim prognozama suvo, uz temperature od 5 do 10°C, a prvog dana Nove godine bile bi od 10 do 15°C, u Beogradu do 14°C. Potom bi usledio postepeni pad, ali bi i dalje ostalo natprosečno toplo vreme, uz temperature od 6 do 10°C – piše meteorolog.

– Dakle, prema trenutnim prognozama, pravih zimskih uslova za sada nema do kraja ove, niti na samom početku Nove godine, što će prvu polovinu zime svrstati u period sa vrlo toplim vremenom, a postoje naznake da bi druga polovina mogla doneti hladnije vreme, uz periode sa snegom. Ono što je zabrinjavajuće da su planine u ovom delu godine bez snega, pa i one najviše, a snega nema ni na iznad 2.000-2.500 metara nadmorske visine – zaključuje Đurić.

