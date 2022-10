Obnova deonice Bulevara despota Stefana gotova pre roka

BEOGRAD – Otvorena je obnovljena deonica Bulevara despota Stefana, na potezu od Skadarske do Cetnjiske ulice. Kraj rekonstrukcije je bio planiran za 20. oktobar, ali su radovi završeni pre roka, dok treća i četvrta faza radova, do Pančevačkog mosta, kreće na proleće.

„Na terenu su bile ekipe svih nadležnih gradskih službi, ekipe elektromreže i Telekoma Srbije, privatne ekipa koje su provukle svoje instalacije i zajednom sa velikim brojem radnika i mašina u skladu sa onim što je gradonačelnik naložio, pa je urađena rekonstrukcija u najkraćem mogućem roku. Tako ćemo i raditi sve ulice u strogom centru Beograda, naravnom i u strogom centru naselja, kao što su Mirijevo, Batajnica, Borča i što manje ćemo opterećivati život običnom čoveku”, rekao je za Tanjug Miroslav Čučković, gradski menadžer.

Kaže da se sprema kompletna dokumentacija, građevinska dozvola i sve ono što treba zameniti „u trupu“ puta, pre svega energetski kablovi elektromreže Srbije i kompletna vodovodna mreža.

„Kada budemo to završili, a potrebno nam je dva meseca, onda ulazimo u iskopavanje i završićemo segment do Pančevačkog mosta, od Cetinjske ulice, u roku od 30 dana. I to ćemo kada budu krenuli prvi lepi dani iduće godine da najavimo, krajem februara – početkom marta. Tada ćemo ponovo preusmeriti prevoz i završiti što je brže moguće”, rekao je Čučković.

„Treću i četvrtu fazu radova u Bulevaru despota Stefana krećemo na proleće jer nećemo dozvoliti da opterećujemo život Beograđana kada bismo sad raskopali ulicu, a onda ponovo posle nekoliko meseci se vratili da bi zamenili vodovodne cevi ili položili kabal koji je važan za trafostanicu i sve ćemo završiti na proleće”, rekao je Čučković.

“Ovo je jedna od najfrekventnijih tačaka u Beogradu i 19 linija javnog gradskog prevoza je bilo izmešteno i sada su svi u ritmu u kojem su bili pre. Tako ćemo i na sledećim radovima koje spremamo u Mileševskoj ulici, koja je u lošem stanju. Radovi počinju najverovatnije sutra i trajaće narednih 36. I ovog vikend završavamo u Pasterovoj ulici”, kazao je Čučković.

(Tanjug)

