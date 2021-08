Obnova škole „Radoje Dakić“ u Rakovici u punom jeku

BEOGRAD – Gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić obišao je danas Mašinsku školu „Radoje Dakić“ u Rakovici, u kojoj se izvode radovi na rekonstrukciji i naveo da će glavni radovi biti završeni do 1.septembra, kako bi đaci mogli da krenu u školu, dok će obnova u potpunosti biti gotova do kraja sledećeg meseca.

Radovi u školi počeli su u julu, radi se potpuna rekonstrukcija toaleta, kanalizacije i povezivanje sa kanalizacionom mrežom, a Grad je za obnovu izdvojio 28,6 miliona dinara.

„Važno je da higijenski uslovi u školi budu odlični. U njoj sada ima više devojčica, za razliku od prethodnog perioda. kada su u njoj bili samo dečaci i važno je da sva deca imaju dobre uslove“, rekao je Radojičić.

On je preneo da je postignut dogovor sa izvođačima radova da se oni glavni završe do 1. septembra, kako bi đaci mogli da krenu u školu, a do kraja tog meseca svi radovi biće u potpunosti završeni.

Radojičić je rekao da od izgradnje te škole, pre 60 godina, nije ulagano u njenu obnovu, kao i da je to trebalo uraditi još 2000-ih.

„Mnoge od škola koje su zahtevale takvu rekonstrukciju, iz objektivnih i subjektivnih razloga nisu urađene, alo došao je trenutak da mi to danas radimo“, naveo je Radojičić.

On je precizirao da je u ovoj godini 250 miliona dinara, preko Sekretarijata za obrazovanje, uloženo u rekonstrukciju škola i najavio da će Grad izdvojiti sredstva za obnovu još jedne škole na opštini Rakovica.

Gradonačelnik je rekao da će u oktobru ili novembru početi rekonstrukcija Devete gimnazije „Mihailo Petrović Alas“ i da će se u sklopu te škole dograditi 1.600 kvadrata.

Radojičić je naveo i da će opština Rakovica, iz svog budžeta, uložiti sredstva u rekonstrukciju osam škola na toj opštini.

