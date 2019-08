Obnova Trga Nikole Pašića, Bezistana i prostora oko skupštine

BEOGRAD – Rekonstrukcija Trga Nikole Pašića, koji je zamišljen kao površina sa više zelenila, počeće i završiti se sledeće godine, izjavio je glavni urbanista Beograda Marko Stojčić i dodao da će biti obnovljen i Bezistan, kao i prostor oko Doma Narodne skupštine.

On je za Tanjug rekao da je po rešenju izabranom na konkursu Grada Beograda od pre tri-četiri godine, Trg Nikole Pašića zamišljen kao velika, slobodna površina sa dosta zelenila, da na njemu nije planirana fontana, ali da je ideja da se zadrži voda u nekom obliku.

„Autorima konkursnog rešenja još nismo izneli naše predloge… ali sam siguran da ćemo uspeti da dođemo do zajedničkog rešenja koje će biti u interesu i građana i Grada Beograda“, rekao je Stojčić.

Najavio je i rekonstrukciju Bezistana, navodeći da je taj prostor trenutno potpuno neuređen i da je u toku izrada plana detaljne regulacije kojim će se definisati kao javna površina, što trenutno nije slučaj.

„Sada je to u nečijem vlasništvu zbog čega Grad Beograd ima problema da izdvoji sredstva za rekonstrukciju tog prostora. Sada to ne možemo da uradimo, ali sledeće godine, kada to pravno bude moguće, u trenutku kada bude rekonstruisan Trg Nikole Pašića biće potpuno obnovljen i Bezistan“, pojasnio je Stojčić.

Naveo je da će biti uređen i prostor oko Doma Narodne skupštine, uključujući i park kod tog zdanja, i dodao da je planirana i izgradnja javne podzemne garaže na uglu Kosovske i Vlajkovićeve ulice.

(Tanjug)