Obustavljen tender za izbor firme koja će graditi Spomenik nenasilju u Nišu

Republička Komisija za javne nabavke obustavila je tender za izbor firme koja će izgraditi Spomenik nenasilju „Polet“ u Nišu, pošto su sve četiri pristigle ponude ocenjene kao nepotpune.

U obrazloženju na Portalu javnih nabavki navedeno je da su učesnici konkursa nastupili u timovima, a ponude dostavili samostalno, kao i da njihove prijave nisu sadržale izjave o ispunjenosti uslova za svakoga iz tima, već samo za one koji su podneli ponudu.

Prilikom predstavljanja idejnog rešenja za izgradnju Spomenika nenasilju, početkom novembra, gradonačelnica Niša Dragana Sotirovski kazala je da bi do kraja godine trebalo da bude izabran izvodjač radova, a da će spomenik biti podignut početkom 2023.

Komentarišući odluku Komisije za javne nabavke, gradska većnica za kulturu Adriana Anastasov ocenila je da je reč o „tehničkim nedostacima“, da je projekat predvidjen Programom podizanja spomenika za narednu godinu i da će „svakako biti izgradjen“.

Zavod za urbanizam i Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj za sada nisu saopštile kada će biti objavljen nov javni poziv za izbor firme koja će graditi spomenik.

Na konkursu za izbor idejnog rešenja za Spomenik nenasilju, žiri je izabrao rad „Polet“ čiji su autori studenti niškog Gradjevinsko-arhitektonskog fakulteta.

Glavni element spomenika, visine 10 metara, biće beli golubovi postavljeni tako da izgleda kao da poleću ka nebu.

Na postolju će biti ispisani stihovi Mike Antića: „Hiljade šarenih riba lepršaće mi kroz oko. I zemlja će me skriti. I korov će me skriti. A ja ću za to vreme leteti negde visoko. Upamti: nema granica, već samo trenutnih granica“.

Spomenik nenasilju biće podignut u parku Svetog Save, na inicijativu Mirjane Stojiljković, čiji je sin Vuk ubijen 10. februara 2014. godine.

Stojiljković, koji je u to vreme imao 22 godine i studirao medicinu, podlegao je ranama koje mu je nožem zadao student Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja Dimitrije Stevanović (20), nakon kraće rasprave u jednom od kafića u parku.

Viši sud u Nišu osudio je Stevanovića na 12 godina zatvora.

(Beta)

