Od 1. februara ponovo poskupljuju cigarete

Ako je suditi po novom Akciznom kalendaru, koji je usvojen nedavno, cigarete bi u Srbiji na kraju 2025. godine mogle da koštaju kao i u zemljama Evropske unije, odnosno oko pet evra jer je predviđeno da specifična akciza sa sadašnjih 76,75 dinara po paklici skoči na čak 90,25 dinara. To praktično znači da će ovaj državni namet u naredne četiri godine, pored ovog skoka, još devet puta promeni svoju vrednost.

Prvi koraci su već napravljeni jer cigarete svih velikih proizvođača poskupljuju od 1. februara za 10 dinara po paklici i to po odobrenju vlade, koja je prvo ovakvu saglasnost dala za brendove Japan Tobacco Internationala, a prema saznanjima “Blic Biznisa” na poslednjoj sednici to je uradila i za proizvode kompanija British American Tobacco (BAT) i Filip Moris.

Do sinhronizovane korekcije cene naviše došlo je zbog uvećanja specifične akcize za dinar i po po paklici, koja važi od 1. januara ove godine Tako će će pušači koji uživaju u brendovima British American Tobacco (BAT) i Filip Moris za svoje zadovoljstvo morati da izdvoje od 270 do 440 dinara. Na taj način je nastavljena praksa da s korekcijom akciza i proizvođači koriguju svoje cena. Takav trend će se nastaviti sve do kraja 2025. godine a cilj ovih izmena je usklađivanje sa standardima EU.

Po tim standardima do kraja 2025. godine država bi umesto sadašnjih 70, trebalo da prihoduje najmanje 90 evra na 1.000 komada cigareta, odnosno 1,8 evra po paklici. Drugim rečima za uživaoce duvanskog dima u Srbiji idu loša vremena jer bi za četiri godine cena pakle cigareta mogla da bude kao u nekim zemljama EU, gde je prosek oko pet evra. Naime, maloprodajne cene cigareta u EU se kreću u rasponu od 2,5 evra u Bugarskoj pa do blizu 10 evra u Irskoj.

Treba napomenuti da uz specifičnu akcizu, na cenu cigareta zaračunava se i proporcionalna od 33 odsto, koja nije menjana, a na sve to dodaje se i PDV. Drugim rečima, sa uvećanjem ovog nameta rastu i drugi, koje proizvođači moraju da izdvoje za državu, pa se zato cene koriguju znatno više od utvrđenog uvećanja po osnovu specifične akcize jer proizvođačima od 10 dinara ostaje nešto manje od osam dinara.

Pored cigareta, promeniće se i cena benzina zbog akciza. Najavljena su i druga poskupljenja, a za sada znamo da će nas više koštati struja, voda, TV pretplate, usluge u bankama, porez na imovinu.

