Od 13. do 15. avgusta radovi na ulazu na Pančevački most

BEOGRAD – JP „Putevi Srbije“ saopštilo je večeras da će se od 13. do 15. avgusta izvoditi radovi na rehabilitaciji oštećenog kolovoznog zastora, na delu državnog puta Beograd – Pančevo/Pančevački most, na deonici između semafora na Bogosloviji (okretnica autobusa) do početka Pančevačkog mosta, u smeru ka Pančevu.

Petak na subotu (13/14.08.), u periodu od 22 do 6.00, kao i u subotu (14.08.), od 9.00 do 17 časova, radovi će se izvoditi u desnoj (sporoj) saobraćajnoj traci a saobraćaj, u smeru ka Pančevu, će se odvijati u levoj saobraćajnoj traci.

(Tanjug)

