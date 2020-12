Od 31. decembra dopuna na stare kartice za 46.000 starijih

BEOGRAD – Trenutni sistem naplate javnog prevoza u Beogradu ostaje takav do daljeg i kada je u pitanju dopuna postojećih kartica za prevoz, ništa se neće menjati, rekao je danas gradski sekretar za javni prevoz Jovica Vasiljević.

„Sve kartice za prevoz, kao i do sada, koristiće se i u narednom periodu, sve do izbora novog partnera. Na uobičajen način vrši se dopuna i zamena kartica čija je važnost istekla i sve kartice se mogu dopuniti na svim prodajnim mestima na kojima je to moglo da se uradi i do sada“, naveo je Vasiljević za Tanjug.

Vasiljević kaže da je za oko 46.000 sugrađana starijih od 65 godina, kojima je kartica istekla nakon roka važenja od tri godine, omogućeno da od 31. decembra mogu da obave dopunu i na stare kartice, koje će važiti do 1. juna.

Prilikom zamene starih za nove, kako je objasnio, dopuna će im biti automatski preneta na nove kartice, tako da će im karte za prevoz važiti tokom cele sledeće godine.

„To smo uradili zbog postojeće epidemiološke situacije. Pozivam ih da bez potrebe ne odlaze na mesta za vađenje kartica, s obzirom na to da ćemo im omogućiti da svoju godišnju pretplatnu kartu uplate na postojeću karticu“, rekao je Vasiljević.

Kaže da će partner koji održava softver za Grad Beograd u toku dva dana sve pripremiti kako bi se omogućilo da se te kartice kojima je važnost istekla, dopune za sledeću godinu.

(Tanjug)

