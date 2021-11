BEOGRAD – Od ponedeljka 153 najveće pošte u Srbiji produžiće radno rada sa korisnicima za sat vremena, objavila je danas Pošta Srbije.

Tokom radnih dana od ponedeljka do petka umesto do 19 sati sa korisnicima pošte će raditi do 20 sati.

(Tanjug)

