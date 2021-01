Od ponedeljka kol-centri za pomoć starijima oko vakcinacije

BEOGRAD – U Skupštini grada Beograda danas je održan sastanak u vezi sa organizacijom masovne imunizacije na teritoriji prestonice, a najavljeno je da će od ponedeljka u svih 17 beogradskih opština početi sa radom kol-centri putem kojih će sugrađanima starijim od 65 godina biti ponuđena pomoć oko prijave za vakcinaciju i prevoza do mesta gde se vrši vakcinacija.

Sastanak su predstavnici grada Beograda održali sa predsednicima gradskih opština, direktorima domova zdravlja i predstavnicima Ministarstva zdravlja i kabineta premijerke Ane Brnabić.

Zamenik gradonačelnika Goran Vesić podsetio je da je u Beogradu danas počela vakcinacija prvih 1.000 građana, starijih od 75 godina, koji su se prijavili preko portala e-uprave.

„U narednom periodu kako bude više vakcina, a očekujemo da će imunizacija biti masovnija od ponedeljka, potrebno je u jednom danu vakcinisati mnogo više ljudi“, rekao je Vesić i dodao je da je zato Grad Beograd stavio na raspolaganje Ministarstvu zdravlja i Vladi Srbije sve svoje kapacitete, kako bi se što više građana prestonice vakcinisalo.

Naveo je da je Grad ponudio 17 punktova koje je spreman da otvori u svakom trenutku i dodao da to zavisi od procene Ministarstva zdravlja, koje je jedino nadležno za vakcinaciju.

Najavio je da će od ponedeljka na teritorijama svih 17 beogradskih opština početi sa radom kol-centri putem kojih će se komunicirati sa svim sugrađanima starijim od 65 godina, a u Beogradu ih ima oko 350.000.

Dodao je da će tim sugrađanima biti ponuđena pomoć oko prijave za vakcinaciju, ali i prevoza, ukoliko su se već prijavili za vakcinaciju, a potrebna im je takva pomoć.

„Naši kol-centri su tu da pomognu sugrađanima. Mi ne dajemo medicinske informacije, ne utičemo na to da li će se vakcinisati ili ne, to je njihova odluka, ali je naš posao da onima koji žele da se vakcinišu, ukoliko imaju potrebe za bilo kakvom asistencijom, to i omogućimo“, rekao je Vesić.

Istakao je da se neće dozvoliti da oni koji žive u selima mnogo udaljenim od mesta gde se vrši vakcinacija ne prime vakcinu samo zato što nisu znali kako da se prijave ili nisu imali prevoz.

„Mi ćemo omoguciti da ti ljudi budu vakcinisani i to ćemo raditi u tesnoj saradnji sa direktorima domova zdravlja jer nema važnijeg zadatka narednih mesec dana u Beogradu od toga da se vakciniše što više naših sugrađana“, rekao je Vesić.

Gradska sekretarka za socijalnu zaštitu Nataša Stanisavljević rekla je da je Beograd prva lokalna samouprava koja je ponudila podršku Vladi Srbije, kada je u pitanju imunizacija građana.

„Celokupan proces imunizacije vodi Ministarstvo zdravlja, a mi, kao Grad Beograd, omogućićemo da se putem naših kol-centara građani stariji od 65 godina mogu prijaviti ukoliko im je potreban prevoz ili bilo kakva druga vrsta podrške“, rekla je ona.

Dodala je da će prioritet biti nepokretna lica, polupokretna i ona kojima je potrebna dodatna vrsta podrške.

(Tanjug)

