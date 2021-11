Od sutra do 26.11. radovi na Obilaznici oko Beograda

BEOGRAD – JP „Putevi Srbije“ saopštilo je večeras da će od sutra do 26. novembra, u vremenskom periodu od 7 do 17 časova, izvoditi radovi na izgradnji optičke veze za putne trafostanice, na državnom putu I A reda broj 1, Obilaznica oko Beograda, na deonici od petlje „Beograd“ do petljje „Batajnica“, u oba smera.

Izvođenje radova će se odvijati bez izmene režima saobraćaja.

(Tanjug)

