Od sutra izmene u prevozu zbog radova u Ugrinovačkoj ulici

BEOGRAD – Zbog radova na kanalizacionoj mreži u Ugrinovačkoj ulici u Zemunu, na delu od Tršćanske do ulice Branka Pešića, od sutra do 22. juna doći će do promena u radu pojedinih linija javnog prevoza.

Vozila sa linije 45 će u oba smera, na delu od raskrsnice ulica Gornjogradska-Ugrinovačka do raskrsnice ulica Prvomajska-Hercegovačka saobraćati ulicama Ugrinovačka, Gornjogradska, Prvomajska, Hercegovačka i dalje redovnom trasom.

Vozila sa linija 81, 81L, 83 i 85 će u oba smera, na delu od raskrsnice ulica Gornjogradska-Ugrinovačka do raskrsnice ulica Filipa Višnjića-Ugrinovačka saobraćati ulicama Ugrinovačka, Gornjogradska, Prvomajska, Rade Končara, Ugrinovačka i dalje redovnim trasama.

Kako je saopštio Sekretarijat za javni prevoz, vozila će na izmenjenom delu trasa koristiti sva postojeća stajališta, kao i novouspostavljena stajališta.

U smeru prema Prvomajskoj ulici koristiće se novo stajalište „Gornjogradska 1“ na poziciji EDB stuba koji se nalazi oko 40 metara posle raskrsnice sa Ugrinovačkom ulicom, kao i stajalište „Prvomajska 1“ na poziciji EDB stuba koji se nalazi oko 60 metara ispred raskrsnice sa Prvomajskom ulicom.

U smeru prema gradu koristiće se stajalište „Prvomajska 1“ u Gornjogradskoj ulici, na poziciji EDB stuba koji se nalazi oko 40 metara posle raskrsnice sa Prvomajskom ulicom.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.