Od sutra nas čekaju jutarnji mrazevi, kiša i jak vetar, a zatim stiže – pravo proleće

U Srbiji će sutra biti vetrovito i osetno hladnije, u većem delu oblačno i suvo, samo na zapadu i jugozapadu mestimično slaba kišc a, na planinama sneg.

Na severu ujutru i pre podne postepeno razvedravanje, a do kraja dana i u centralnim krajevima. Vetar umeren, povremeno jak, severni i severozapadni.

Jutarnja temperatura od 4 do 9 C, najviša dnevna od 9 C na zapadu, do 15 C, koliko će biti u Negotinskoj krajini, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U Beogradu će biti vetrovito i osetno hladnije, pretežno oblačno i suvo, krajem dana razvedravanje. Vetar umeren, povremeno jak, severni i severozapadni.

Jutarnja temperatura 6 C, najviša dnevna 12 C.

Izgledi vremena za sedam dana – do 2.aprila:

Od srede do subote u jutarnjim satima mestimično slab mraz, naročito u četvrtak i petak. U sredu promenljivo oblačno i sveže, u većini mesta sa dužim sunčanim periodima.

Zatim, pretežno sunčano uz postepen porast dnevne temperature. Krajem perioda prolazno naoblačenje, ponegde sa slabom kišom.

