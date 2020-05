Od sutra – NOVE mere

Od sutra, 1. juna, predviđeno je novo popuštanje mera koje su prethodno donete sa ciljem suzbijanja korona virusa u Srbiji.

Krizni štab je odlučio da se dozvoli okupljanje do 1.000 ljudi na otvorenom prostoru, uključujući i okupljanje publike na sportskim događajima na otvorenom. Osim toga, ministar prosvete Mladen Šarčević najavio je i mogućnost odlaska đaka na ekskurzije u Srbiji. Popuštanje mera prate i određene preporuke i upozorenja epidemiologa.

Epidemiolog i članica Kriznog štaba za suzbijanje zarazne bolesti Covid-19, Darija Kisić Tepavčević, izjavila je da kada je reč o publici na sportskim događajima to nije tako brojčano određeno do 1.000 ljudi, već da to pre svega zavisi od prostora gde se na otvorenom odvijaju ti sportski događaji.

– Ono što jeste preporuka je da bude udaljenost minimum jedan metar između navijača. To bi praktično značilo da je jedno mesto slobodno između navijača – rekla je Kisić Tepavčević.

– Na otvorenom, pogotovu u ovom periodu godine, znatno je smanjen rizik od prenošenja ovog virusa i sada na svakome je lična procena da li to predstavlja rizik za njega da se zarazi – dodala je ona.

Kada su u pitanju zatvoreni prostori, još postoji maksimum dozvoljenih sto ljudi, ali ističe da je većina zemalja sada povećala taj broj.

– Tu zavisi od kvadrature prostora, jer ne može da bude uniforman broj bez obzira kolika je veličina te prostorije i tu će sigurno da se ide u popuštanje svih mera, jer opet napominjemo da sada znamo da je virus tu, moguće da će on da bude sa nama dugo i da moramo da naučimo da živimo sa njim i da naučimo da mislimo da je on tu – rekla je Kisić Tepavčević.

Od 1. juna građani će moći da se na lični zahtev testiranju i otkriju da li imaju antitela na korona virus, a cena tog testa biće 1.200 dinara.

– Na taj način će moći da ispitaju da li imaju antitela na virus i da li su došli u kontakt sa virusom u prethodnom periodu – kazala je Kisić Tepavčević.

Ova vrsta testiranja, poznata i kao „elisa testiranje“ moći će da se obavi u svim domovima zdravlja, institutima i zavodima za javno zdravlje, u Zavodu za zaštitu zdravlja radnika železnice i Zavodu za zaštitu zdravlja studenata.

Škole od sutra, 1. juna, do 31. avgusta, mogu da realizuju đačke ekskurzije i nastavu u prirodi.

– Ekskurzije učenika završnih razreda srednje škole ne mogu biti organizovane u inostranstvu, već ekskurzija mora biti na teritoriji Srbije. Tokom ekskurzije je neophodno poštovanje mera bezbednosti i zaštite, u skladu sa preporukama nadležnih organa i institucija koje su na snazi u vreme realizacije – navodi se u dopisu Ministarstva prosvete direktorima osnovnih i srednjih škola.

Takođe, škole u Srbiji mogu da organizuju matursko veče za maturante osnovnih i srednjih škola – i to za svršene osnovce u školi ili u ustanovama kulture i sporta, a za „velike“ maturante moguće je organizovati i u restoranima ili hotelima, ukoliko postoji saglasnost roditelja za to.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.