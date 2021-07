BEOGRAD – U Srbiji sutra pretežno sunčano i veoma toplo. Posle podne i uvece uz promenljivu oblacnost u severnim, zapadnim, centralnim i jugozapadnim predelima, ponegde kratkotrajna kisa ili pljusak sa grmljavinom.

Vetar slab, u kosavskom podrucju umeren i jak, juzni i jugoistocni. Najniza temperatura od 13 na jugoistoku Srbije do 24 C na jugu Banata, a najviša od 34 do 37 C.

(Tanjug)

