Od ujutru do 15 sati izmene saobraćaja u ulicama u centru

BEOGRAD – U Beogradu će danas od 6 sati ujutru do 15 sati biti izmenjen režim saobracaja u nekim ulicama u centru grada,

Za saobraćaj će biti zatvorena jedna saobraćajna traka u ulicama Trg Nikole Pašića, Bulevaru kralja Aleksandra, od Trga Nikole Pašica do Takovske, Decanskoj, od Terazijskog tunela do Trga Nikole Pašica, Vlajkovićvoj, od Kosovske do Decanske, i Dragoslava Jovanovića, od izlaska iz garaže „Pionirski park“ do Bulevara kralja Aleksandra, objavljeno na sajtu Gradske uprave.

(Tanjug)